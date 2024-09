Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 83,14 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 83,14 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 83,40 EUR zu. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,82 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.605 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

