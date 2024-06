Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 83,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,12 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 83,34 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 83,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,30 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 6.483 Aktien.

Bei 84,90 EUR markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 20,74 Prozent Luft nach unten.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,18 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

