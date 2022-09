Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 61,86 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 61,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.702 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 25,83 Prozent Luft nach oben. Am 29.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,37 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Am 15.08.2022 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.271,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.968,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

