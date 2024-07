Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 81,96 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 81,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 82,34 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 81,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.708 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. 4,61 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,60 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

