Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,20 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 77,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 77,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82.468 Henkel vz-Aktien.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 11,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,36 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Henkel vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,24 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

