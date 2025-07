Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen

Index-Performance im Blick

Der ATX bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent fester bei 4.498,34 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 127,764 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 4.494,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4.493,74 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4.501,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4.483,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,45 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 10.06.2025, einen Stand von 4.394,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, bewegte sich der ATX bei 3.715,53 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2024, einen Stand von 3.666,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4.501,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0,69 Prozent auf 23,50 EUR), EVN (+ 0,64 Prozent auf 23,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,62 Prozent auf 9,80 EUR), Wienerberger (+ 0,60 Prozent auf 30,42 EUR) und Lenzing (+ 0,59 Prozent auf 25,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Raiffeisen (-1,15 Prozent auf 25,84 EUR), DO (-0,62 Prozent auf 193,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 19,56 EUR), BAWAG (-0,45 Prozent auf 110,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,34 Prozent auf 11,56 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34.215 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 28,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 9,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

