Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 80,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 80,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 80,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.652 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

