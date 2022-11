Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 64,34 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 64,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.925 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,40 EUR erreichte der Titel am 17.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2022 Kursverluste bis auf 56,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,93 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 15.08.2022 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.271,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 14.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

