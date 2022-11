Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 64,98 EUR zu. Bei 65,14 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.802 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 22,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 14,89 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,93 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 5.642,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,97 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

