Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 82,26 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 82,26 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 82,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,86 EUR. Zuletzt wechselten 34.376 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 66,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,23 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,20 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

