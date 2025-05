Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 71,08 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 71,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 71,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 190.129 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. 24,51 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,09 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

