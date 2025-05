Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 69,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 69,42 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,64 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,16 EUR. Bisher wurden heute 15.820 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 14.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,09 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Hold in jüngster Analyse

UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral