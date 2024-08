Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 77,44 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 77,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 77,68 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 77,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.267 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 14,93 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,20 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.08.2025 dürfte Henkel vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,24 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

