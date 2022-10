Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 61,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 60,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 70.862 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2022 erreicht. 26,74 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,03 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,29 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 15.08.2022. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.271,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.968,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Henkel vz-Aktie.

