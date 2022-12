Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag ins Minus

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 66,08 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,08 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,32 EUR. Zuletzt wechselten 4.310 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Gewinne von 20,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,56 EUR am 29.04.2022. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 16,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 67,71 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.642,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Henkel vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,03 EUR im Jahr 2022 aus.

