Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 78,02 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 78,02 EUR. Bei 77,98 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.133 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. 9,89 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Abschläge von 15,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,70 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

