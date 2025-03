Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 75,84 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 75,84 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.868 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 86,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

