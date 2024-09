Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 80,22 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 80,22 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,22 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,22 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 4.413 Aktien.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 6,44 Prozent niedriger. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,44 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

