Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 70,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 69,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.861 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 26,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,55 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht