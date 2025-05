Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 70,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,82 EUR. Bei 70,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.325 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 66,02 EUR fiel das Papier am 14.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Aktie aus.

