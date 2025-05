Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,14 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 70,14 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.654 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,18 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,55 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

