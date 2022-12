Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 65,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 66,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,66 EUR. Bisher wurden heute 68.191 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,40 EUR erreichte der Titel am 17.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 21,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2022). Abschläge von 16,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 67,93 EUR.

Am 08.11.2022 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.642,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Am 22.02.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,04 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG