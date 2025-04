Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,32 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 67,32 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 67,58 EUR. Bei 67,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.077 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Bei 66,02 EUR fiel das Papier am 14.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 1,93 Prozent wieder erreichen.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,21 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

