Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 68,78 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 68,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 69,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.177 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Abschläge von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,21 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

