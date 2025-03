Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Kurs der Henkel vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 73,46 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 73,46 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,72 EUR an. Bei 73,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.993 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,47 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 70,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,44 EUR an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

