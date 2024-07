Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 80,54 EUR abwärts.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 80,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 80,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.851 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. 6,46 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,20 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,36 EUR aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,22 EUR je Aktie.

