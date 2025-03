Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,88 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,88 EUR. Bei 73,08 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.699 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 17,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,44 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,54 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

