Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 72,76 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 72,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.290 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 17,79 Prozent niedriger. Bei 70,02 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,44 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet. Am 30.04.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

