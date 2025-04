Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Aufwind

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 69,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 69,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,62 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.342 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,12 Prozent wieder erreichen. Am 14.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 5,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,21 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

