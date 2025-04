Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 69,24 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 69,24 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,62 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,62 EUR. Bisher wurden heute 242.215 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 27,82 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,65 Prozent Luft nach unten.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 84,21 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

