Henkel vz Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf Henkel vz

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 9,6 Prozent auf 57,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 56,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 286.784 Henkel vz-Aktien.

Am 30.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 41,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 77,86 EUR.

Henkel vz ließ sich am 23.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5.048,00 EUR gegenüber 4.765,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 10.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,73 EUR je Henkel vz-Aktie.

