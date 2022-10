Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittag

Die Henkel vz-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 63,82 EUR. Bei 63,86 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,48 EUR. Bisher wurden heute 56.923 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 23,48 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2022). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 12,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,36 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 15.08.2022. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.271,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte Henkel vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

