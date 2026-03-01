DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.433 -1,4%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1587 -0,9%Öl83,18 +6,6%Gold5.102 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkell übernimmt Freixenet komplett

03.03.26 17:14 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der spanische Cava-Hersteller Freixenet ist vollständig von seinem Mutterunternehmen Henkell-Freixenet übernommen worden. Die frühere Inhaberfamilie Ferrer und José Luis Bonet haben ihre verbleibenden Anteile verkauft, wie das Unternehmen in Wiesbaden mitteilte. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt.

Wer­bung

Henkell hatte bereits im Jahr 2018 mit Zustimmung der EU die Mehrheit (50,67 Prozent) beim spanischen Konkurrenten übernommen. Das in Henkell-Freixenet umbenannte Unternehmen sieht sich selbst als globaler Schaumwein-Marktführer und gehört der Geschwister Oetker Beteiligungen KG./ceb/DP/jha