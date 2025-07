HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 106,10 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 106,10 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 106,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.734 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 288,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Nach kräftiger Erholung: So geht es den Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK weiter

Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und RENK zeigen Erholung nach Juli-Start

Rheinmetall-Aktie fester: JPMorgan schraubt Kursziel hoch - Top-Favorit vor RENK- und HENSOLDT-Aktie