HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Montagvormittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,7 Prozent auf 68,55 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 68,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 68,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.318 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 15,37 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 60,20 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,656 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 63,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,00 Mio. EUR – ein Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je HENSOLDT-Aktie.

