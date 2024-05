HENSOLDT Aktie News: Anleger setzen HENSOLDT am Dienstagnachmittag unter Druck

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 37,56 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 37,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,18 EUR. Zuletzt wechselten 288.697 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 44,58 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 07.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,86 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,548 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,38 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT -0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,58 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

