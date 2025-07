HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von HENSOLDT

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 101,40 EUR ab.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 101,40 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 362.693 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 7,40 Prozent zulegen. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,629 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,00 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

