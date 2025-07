HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von HENSOLDT

HENSOLDT im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 101,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 101,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,70 EUR nach. Bei 103,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 32.566 Aktien.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 7,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 272,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 93,60 EUR.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

