HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 79,05 EUR.

Mit einem Kurs von 79,05 EUR zeigte sich die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,30 EUR aus. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 77,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295.561 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 82,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 4,11 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 65,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,649 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 63,40 EUR.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

