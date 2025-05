Notierung im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit grünen Vorzeichen

21.05.25 12:04 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 80,20 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 80,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,30 EUR. Den Handelstag begang das Papier bei 78,00 EUR. Zuletzt wechselten 631.686 HENSOLDT-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,30 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 65,99 Prozent Luft nach unten. Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 63,40 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026. Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,80 EUR fest. Redaktion finanzen.net

