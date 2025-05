HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittag an Fahrt

HENSOLDT im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 76,25 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 76,25 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,85 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 75,00 EUR. Bisher wurden heute 296.113 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 81,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Mit einem Zuwachs von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 64,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,656 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,40 EUR an.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

