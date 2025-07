HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Mittag ausgebremst

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 99,55 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 99,55 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 99,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.578 HENSOLDT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,623 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,60 EUR.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,78 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

