HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 64,20 EUR.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 64,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 63,90 EUR. Bei 64,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 19.563 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,17 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,658 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,00 EUR.

HENSOLDT gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. HENSOLDT dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je HENSOLDT-Aktie.

