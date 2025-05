HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 79,35 EUR ab.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 79,35 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 76,55 EUR. Bei 80,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.938 HENSOLDT-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit Abgaben von 65,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,649 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

