HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 94,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 94,20 EUR nach oben. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,70 EUR zu. Mit einem Wert von 92,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 185.297 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 245,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,623 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,60 EUR aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je HENSOLDT-Aktie.

