HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag höher

HENSOLDT im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 68,05 EUR. Bei 66,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 382.647 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von 20,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 59,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,658 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 62,00 EUR angegeben.

HENSOLDT gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,33 EUR. Im letzten Jahr hatte HENSOLDT einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 863,00 Mio. EUR gegenüber 711,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

HENSOLDT-Aktie steigt: HENSOLDT vollendet Refinanzierung und erhöht finanzielle Spielräume