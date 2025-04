HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 67,30 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 67,30 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 67,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 181.574 Stück.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,36 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 59,47 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,658 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,00 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

HENSOLDT-Aktie steigt: HENSOLDT vollendet Refinanzierung und erhöht finanzielle Spielräume