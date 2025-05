HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 91,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 91,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 90,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,20 EUR. Zuletzt wechselten 34.853 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 92,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 1,53 Prozent zulegen. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,649 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395,00 Mio. EUR gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

