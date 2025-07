HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag in Rot

HENSOLDT im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 92,25 EUR.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 92,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 91,30 EUR. Bei 92,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 37.379 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,43 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,623 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,60 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,00 Mio. EUR – eine Minderung von 24,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

