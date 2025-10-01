Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 24,58 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 24,58 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,60 USD. In der Spitze büßte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,24 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 280.917 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,36 USD an. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,97 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 105,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7,67 Mrd. USD eingefahren.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal