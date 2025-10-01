DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Kursentwicklung im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag nahe Vortagesschluss

01.10.25 16:10 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 24,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,86 EUR 0,32 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 24,58 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,60 USD. In der Spitze büßte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,24 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 280.917 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,36 USD an. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,97 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 105,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7,67 Mrd. USD eingefahren.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen